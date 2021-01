Caso zona rossa, Lega: “Cambiare il sistema di colorazione delle regioni”. La richiesta dei governatori

La Lega continua lo scontro con il Governo dopo il caso legato alla zona rossa in Lombardia, attribuita per una settimana a seguito di un errore sul numero dei positivi. “I presidenti di Regione della Lega chiedono una revisione delle procedure. In questo modo si potrà calcolare il colore delle Regioni con maggiore tranquillità”, fanno sapere dalla Lega. Si chiede di non “incolpare” le Regioni per i problemi che sono sorti nelle ultime settimane.

