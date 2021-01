Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 25 gennaio: oltre 8 mila casi. Nuovo calo dei tamponi

I dati di oggi 25 gennaio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono diminuiti i tamponi effettuati, come spesso accade durante il weekend. Anche il lunedì solitamente si nota un calo dei test, a causa dei ritardi del weekend.

Bollettino Protezione Civile 25 gennaio

Oggi è stato identificato un caso di variante brasiliana nella città di Varese. Si tratta del primo caso della variante del Brasile in Italia, non è chiaro se ci siano altri focolai a riguardo.

Cresce il tasso di positività che arriva al 6%, mentre nei giorni scorsi era stato poco superiore al 5%.

I dati sul Covid-19: