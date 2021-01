I dati di oggi 25 gennaio della Lombardia sul coronavirus sono forniti dalla regione. Da ieri la Regione è in zona arancione, a seguito dello scontro con il Governo e dei dati errati sull’indice Rt, che avevano portato la Lombardia in zona rossa. Negli ultimi giorni sono calati i tamponi, come spesso accade durante il weekend.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle 17.