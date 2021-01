Coronavirus nel mondo oggi 25 gennaio, sono in crescita i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, con il record di morti in Regno Unito. Le morti in Regno Unito sono 97 mila, mentre negli Stati Uniti hanno superato le 429 mila vittime.

In Francia sono stati superati i 3 milioni di casi positivi, con 73 mila vittime. In Italia c’è il record di vittime, con 85 mila morti, come da bollettino.