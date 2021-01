Crisi di Governo, mancano i voti per Bonafede. Tutti gli scenari possibili

I responsabili non sarebbero stati trovati, come ha sottolineato anche Bruno Tabacci, a capo di Centro Democratico e incaricato di trovare i voti in Senato, che ieri ha parlato di mancanza di numeri. Tabacci ha anche consigliato al premier Conte di dimettersi dal suo incarico, prima che si vada in Aula senza i numeri per approvare la relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Tutti gli scenari possibili