Cyberpunk 2077, la patch 1.1 ha un bug: presto arriverà un altro aggiornamento

La patch 1.1 di Cyberpunk 2077 era stata accolta con entusiasmo dai videogiocatori che aveva acquistato il titolo di CD Projekt RED, rilasciata un po’ a sorpresa a metà mese. Ma all’interno della patch 1.1 c’è un bug che può bloccare il cammino all’interno di una missione e sul quale CD Projekt RED ha dichiarato di stare già lavorando per fornire un altro aggiornamento che vada a risolvere questo bug.

Bug della patch 1.1

Il bug della patch 1.1 è legato alla missione “Down on the Street”, quando si viene contattati da Takamura. Questo bug è in grado di fermare la campagna principale di Cyberpunk 2077 e per ora ci sono indicazioni solo per “aggirarlo”. Il bug impedisce al personaggio di iniziare una conversazione. Gli utenti non sono riusciti a passare questa missione, in attesa di un hotfix di CD Projekt RED.

Per “aggirare” il bug è necessario: