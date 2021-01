Elezioni Portogallo, vince il presidente uscente De Sousa col 62%

Il presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, esponente del partito popolare in Portogallo, è stato riconfermato al primo turno col 61,5% dei voti alle elezioni presidenziali. Dietro il presidente De Sousa è arrivata Ana Gomes, esponente del partito socialista col 12,3%. In terza posizione Ventura col 12%, che si posiziona in Europa nello stesso gruppo della Lepen e Salvini.

Il presidente De Sousa era stato eletto nel 2016 col 52% dei voti, mentre in questa tornata elettorale ha aumentato i suoi consensi. La sua carica di capo di Stato è stata apprezzata dai cittadini, specialmente durante il periodo pandemico.

L’affluenza è stata inferiore al 40%, con la maggior parte degli elettori che non si è recata alle urne anche per evitare il contagio da coronavirus.