Incontro Conte-Confindustria. Sul tavolo il Recovery Plan

Oggi si è tenuto l’incontro tra il premier Conte e Confindustria a Palazzo Chigi, in merito al Recovery Plan. Il tavolo è durato circa un’ora e mezza, con la presenza del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in videoconferenza. Sono intervenute anche le altre parti sociali delle imprese: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Confapi.

“Il Recovery Plan non è un piano del Governo ma del sistema-Italia”, questa la posizione del premier Conte, che ha sottolineato come debba essere ampiamente condiviso per poter “trasformare il Paese”.

Le richieste di Confindustria riguardano un maggior coinvolgimento delle parti sociali, oltre a mettere in atto le riforme strutturali e le politiche attive del lavoro.