Il caso legato alla ragazza morta in un burrone a Palermo, Roberta Siragusa, si è evoluto nella notte, con l’interrogatorio di Pietro Morreale. Il fidanzato avrebbe continuato a sostenere di non essere il responsabile della morte della ragazza, trovata bruciata.

Il legale di Morreale ha confermato nelle ultime ore che il ragazzo non ha confessato né al Pm né ai carabinieri. Ascoltati anche altri giovani che avevano partecipato ad una festa in villa in zona Monte San Calogero.