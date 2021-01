PlayStation Plus, giochi mensili gratis di febbraio 2021: annuncio questa settimana

Atteso per questa settimana l’annuncio dei giochi mensili gratis sul PlayStation Plus per febbraio 2021. Secondo quanto accade di regola, Sony annuncia i due giochi gratis l’ultimo mercoledì del mese, intorno alle ore 17. Presumibilemente dunque il 27 gennaio verranno annunciati i giochi mensili gratis per PS4 e PS5.

Da due mesi, infatti, ai soliti due giochi per PlayStation 4 viene aggiunto anche un titolo per PS5, con il lancio avvenuto a novembre ma con le vendite che sono ancora ferme a cause delle scorte mancanti (qui un articolo sulle possibili nuove disponibilità).

Lo scorso mese i giochi annunciati per gennaio 2021 erano stati “Shadow of the Tomb Raider” e “Greedfall”.

Per quanto riguarda il gioco gratis per PS5, è stato già anticipato che sarà Destruction All-Stars, scaricabile dal 2 febbraio per i possessori di PlayStation 5.