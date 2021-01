Report Vaccini 25 gennaio Italia, somministrazioni rallentate. Il Governo pronto a fare causa a Pfizer

Il Governo italiano è pronto a fare causa a Pfizer in merito al taglio del numero di dosi di vaccino anti-Covid. Nelle ultime ore è stata chiarita la situazione, con un ricalcolo delle dosi da consegnare che non sarà più basato sulle fiale, considerato che dall’8 gennaio l’Ema ha consentito di considerare 6 dosi per fiala anziché cinque.

Le regioni più virtuose nella somministrazione sono la Campania, l’Emilia-Romagna, il Lazio, il Piemonte ed il Veneto, con il miglior rapporto di dosi somministrate su quelle consegnate.

Regione Dosi Consegnate % Abruzzo 19.204 35.170 54.6 Basilicata 12.054 17.265 69.8 Calabria 20.553 48.640 42.3 Campania 118.003 147.955 79.8 Emilia-Romagna 129.691 165.935 78.2 Friuli-Venezia Giulia 35.907 44.335 81.0 Lazio 141.483 178.690 79.2 Liguria 37.973 65.840 57.7 Lombardia 220.549 305.820 72.1 Marche 28.976 39.530 73.3 Molise 6.715 12.335 54.4 Bolzano 23.264 23.155 100.5 Trento 14.871 18.040 82.4 Piemonte 144.160 168.220 85.7 Puglia 75.213 93.325 80.6 Sardegna 26.286 40.350 65.1 Sicilia 99.956 169.525 59.0 Toscana 85.852 104.590 82.1 Umbria 15.773 22.535 70.0 Valle d’Aosta 3.947 5.290 74.6 Veneto 122.463 146.930 83.3 TOTALE 1.382.893 1.853.475 74,6

Seconda dose e fascia di età

In un giorno sono state somministrate 10 mila seconde dosi, un rallentamento rispetto all’inizio di gennaio, quando venivano somministrate 80 mila dosi. Questo significa che molte persone non riceveranno la seconda dose al concludersi dei 21 giorni indicati dalla Pfizer.