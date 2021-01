Tutti i giochi PS4 in offerta questa settimana su Amazon

Con l’inizio della nuova settimana ci sono diversi videogiochi per PlayStation 4 in sconto su Amazon, da alcuni titoli più popolari ad altri più di nicchia. Con l’arrivo della nuova PlayStation 5 (qui un articolo sulle nuove scorte in arrivo) è possibile che alcuni giochi vengano messi in promozione per PS4, nonostante sia ancora la più diffusa al mondo. Per il 2021 ci sono ancora molti giochi in uscita per PS4 (la lista completa delle prossime uscite 2021) e dunque non è da considerarsi una console “finita”.

Tra i titoli più popolari in offerta ci sono God of War e Last of Us Parte 2, con quest’ultimo in leggero rialzo rispetto alle ultime settimane, quando si trovava a 39 euro. Anche Assassin’s Creed Valhalla è in sconto a 49,99 euro.