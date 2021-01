Vaccini, von der Leyen: “AstraZeneca rispetti gli impegni”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato oggi con l’amministratore delegato di AstraZeneca Pascal Claude Roland Soriot, per quanto riguarda la questione legata al ritardo delle consegne del prossimo mese.

AstraZeneca dovrebbe ottenere il via libera alla distribuzione dall’Ema alla fine di gennaio, con le prime consegne in Italia previste per metà febbraio. Ma ci sono già dei tagli alle consegne in tutta Europa, con l’Italia che vedrà calare del 60% il numero di dosi in arrivo nel primo trimestre.

Per questo la von der Leyen ha sentito l’ad di AstraZeneca, chiedendo di rispettare il numero di dosi da consegnare: “L’Ue si aspetta una consegna nei tempi previsti”.