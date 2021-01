Apple Watch 5 in super sconto su Amazon (versione color Oro/rosa sabbia)

Uno dei prezzi più bassi che un Apple Watch di quinta generazione abbia mai avuto, quello che è apparso oggi su un dispositivo su Amazon, di colorazione “Oro/rosa sabbia”.

Questo modello ha sia il GPS, sia la SIM, con dimensione di 44 mm. La particolare colorazione dell’Apple Watch in promozione è uno dei motivi dello sconto che vede un prezzo di 342 euro rispetto ad un prezzo di listino di 589 euro.

Ci sono anche altri modelli in promozione, anche se non a queste percentuali, riguardo smartwatch Apple e non solo.