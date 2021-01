Xbox Series S di nuovo disponibile su Amazon. Il modo più economico per giocare ai “free to play”

La nuova Xbox Series S è tornata disponibile su Amazon, dopo diverse settimane di mancanza delle scorte. La versione standard rimane ancora non disponibile al momento, con le nuove scorte che potrebbero arrivare dal mese di marzo, secondo le ultime voci. Possibile che la Microsoft fornisca le nuove scorte della Xbox Series X nei prossimi mesi.

Intanto resta disponibile la Xbox Series S, la versione senza lettore ottico e che è simile alla PS5 Digital Edition. Anche per questo viene considerata il modo più economico per giocare ai giochi “free to play” su Xbox.

Xbox Series S Punta tutto sul digitale e gioca senza disco con la console Xbox più piccola di sempre

A livello hardware la nuova Xbox Series S ha un disco SSD da 512 GB, che garantisce delle velocità elevate per quanto riguarda i caricamenti. Su processore e scheda grafica le prestazioni non si discostano dalla Xbox Series X, con la risoluzione 4K nativa supportata.