Caso Gregoretti, Gup: “Il premier non poteva seguire tutto”. Salvini: “Azione di tutto il Governo”

Oggi si è tenuta la deposizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi, come testimone in merito all’udienza preliminare del processo Gregoretti nei confronti di Salvini, ex ministro dell’Interno.

Il leader della Lega è imputato per sequestro di persona per il caso legato alla nave Gregoretti nel luglio 2019. La difesa di Salvini, nella persona dell’avvocato Giulia Bongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle posizioni che sono state comunicate: “Ribadiamo il coinvolgimento di tutto il Governo sulle azioni prese dall’ex ministro Salvini”.

Il gup Sarpietro ha rilasciato alcuni commenti: “Bongiorno ha insistito sulla posizione del presidente del Consiglio”, spiegando come Conte non sia apparso in difficoltà.