Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 28 gennaio

I dati di oggi 28 gennaio della Lombardia sono stati forniti dalla regione. Sono in atto gli ultimi calcoli per capire se la regione Lombardia dal prossimo weekend potrà passare in zona gialla, dopo una settimana in zona arancione, che però diventano due se si considera l’errore commesso sull’indice Rt, che aveva portato alla zona rossa.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 2.603 i casi positivi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 41 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 18.