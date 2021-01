Consultazioni, il centrodestra al Quirinale: “No al Conte-ter. Chiesto il voto”

La delegazione di centrodestra è stata ricevuta al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, a partire dalle ore 16.

All’uscita sono state rilasciate delle brevi dichiarazioni da parte di Matteo Salvini: “Chiesto di valutare lo scioglimento delle Camere ed il voto. No al Conte-ter”. Questa la posizione del centrodestra, che si era riunito in giornata per una riunione prima di recarsi al Colle.

Ora è atteso il Movimento 5 Stelle a colloquio con Mattarella.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha letto un messaggio ricevuto da un sindaco questa mattina. “Davanti alla sofferenza della nostra comunità, la politica deve rispondere e risolvere i problemi e non aggiungerne altri a quelli presenti. Le ragioni di questa crisi sono state incomprensibili”, queste le parole di Crimi.