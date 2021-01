Coronavirus nel mondo oggi 29 gennaio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi in Europa, mentre negli Stati Uniti sono stati superati i 26 milioni di contagiati. In Regno Unito sono oltre 100 mila le vittime dall’inizio dell’epidemia, mentre in Italia sono 87 mila, come da ultimo bollettino.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 102.115.996 2.202.702 109.689 Stati Uniti d’America 26.338.607 443.769 25.494 306.452.138 India 10.720.971 154.047 8.944 195.081.079 Brasile 9.060.786 221.676 8.318 28.600.000 Russia 3.813.048 72.185 2.300 101.100.000 UK 3.743.734 103.126 3.937 70.872.402 Francia 3.130.629 74.800 3.107 42.973.978 Spagna 2.792.360 57.806 4.608 32.027.728 Italia 2.515.507 87.381 2.288 31.886.202 Turchia 2.457.118 25.605 1.751 29.181.125 Germania 2.194.562 56.220 4.787 38.533.736 Colombia 2.067.575 52.913 3.482 9.904.065 Argentina 1.905.524 47.601 3.607 6.070.839 Messico 1.825.519 155.145 5.692 4.595.309 Polonia 1.502.810 36.780 1.400 8.562.280 Sud Africa 1.437.798 43.105 546 8.156.239 Iran 1.398.841 57.736 4.017 9.125.076 Ucraina 1.211.593 22.479 177 6.184.320 Perù 1.119.685 40.484 1.833 6.213.099 Indonesia 1.051.795 29.518 9.046.675 Czechia 972.642 16.072 963 6.058.651 Olanda 966.252 13.816 645 6.970.400 Canada 766.103 19.664 848 17.290.560 Romania 721.513 18.105 989 5.379.447 Chile 714.143 18.174 1.339 7,843,425 Belgio 702.437 20.982 313 8.097.062 Portogallo 685.383 11.608 782 7.028.227 Israele 631.226 4.671 1.135 10.404.090 Iraq 617.202 13.024 166 5.520.056 Svezia 564.557 11.520 264 4.916.367 Pakistan 541.031 11.560 2.133 7,848,316