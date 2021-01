Vaccini, arriva il via libera dall’Ema su AstraZeneca: anche per over 55

Sulla questione dei vaccini oggi è arrivato il via libera di AstraZeneca da parte dell’Agenzia Europa per i medicinali (Ema). Il vaccino sarà disponibile per tutti gli adulti che hanno più di 18 anni.

Non ci sono i limiti sugli over 55, come era stato inizialmente annunciato, con la Germania che sembrava stesse valutando di escludere questa categoria dalle vaccinazioni. Il tema riguarda gli studi e le sperimentazioni che sono state effettuati, solo su volontari sotto i 55 anni. Non si hanno informazioni su come il vaccino possa reagire sugli over 55, anche se la campagna in Regno Unito sta fornendo i primi dati.

“Gli esperti dell’Ema hanno concluso che il vaccino possa essere utilizzato per gli anziani”, questa la posizione dell’Europa. La seconda dose va somministrata tra le quattro e le 12 settimane.