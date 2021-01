Vaccini, l’Ue cause legali per mantenere le consegne

Sul tema dei vaccini l’Unione Europea valuta delle cause legali per quanto riguarda i vaccini da consegnare con AstraZeneca. Nei giorni scorsi aveva parlato l’amministratore delegato dell’azienda, con Bruxelles che potrebbe utilizzare l’articolo 122 del trattato per garantire la fornitura dei vaccini anti-Covid.

“Se ci sono delle incongruenze, con le dosi che dovrebbero essere consegnate in Ue che vengono destinate all’estero, ci sarà la possibilità di negare l’autorizzazione”, questa la posizione dell’Europa.