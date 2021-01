Aifa approva il vaccino AstraZeneca. Ma “consiglia” solo per under 55

L’Agenzia del Farmaco italiana (Aifa) ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca per la commercializzazione, dopo l’ok che era arrivato dall’Ema nelle ultime ore e dalla Commissione europea. Ci sono però delle raccomandazioni all’interno dell’approvazione, consigliando la somministrazione solo agli under 55.

Questo è causato dai dati sulla sperimentazione, mancante per la fascia over 55 e dunque viene inserita questa limitazione. Già nei giorni scorsi Germania e Francia avevano espresso pareri negativi sui risultati di AstraZeneca, con la cancelliera tedesca che ha ipotizzato una somministrazione solo agli under 55, mentre Macron ha definito “quasi-inefficace” il vaccino.