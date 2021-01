Consultazioni, il calendario degli incontri di Fico: inizia il M5S alle 16

Pubblicato il calendario delle consultazioni che il presidente della Camera, Roberto Fico, porterà avanti nei prossimi due giorni. Dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella, entro la giornata di martedì 2 febbraio, come comunicato ieri dal Quirinale.

Calendario sabato 30 gennaio

Ore 16.00 – Movimento 5 Stelle

Ore 17.20 – Partito Democratico

Ore 18.40 – Italia Viva

Ore 20.00 – Liberi e Uguali

Calendario domenica 31 gennaio

Ore 10.00 – Gruppo “Europeisti – MAIE – Centro Democratico”

Ore 11.20 – Gruppo Autonomie

Ore 12.40 – Gruppo Misto della Camera

Ore 14.00 – Gruppo Misto del Senato

Attesa per l’incontro con Italia Viva, per capire se ci saranno i presupposti per portare avanti il programma della maggioranza di governo ed un possibile Conte-ter, anche se Italia Viva ha escluso si possa parlare di nomi prima di avere un accordo sul programma.

Intanto nel Movimento 5 Stelle ci sono dei rischi scissione sulla riapertura a Matteo Renzi che è stata effettuata dal capo politico Vito Crimi ieri al Quirinale.