Da lunedì parte la Lotteria degli scontrini: ecco come partecipare

Dalla giornata di lunedì prossimo, 1 febbraio 2021, partirà la cosiddetta “Lotteria degli scontrini”, il piano del governo per incentivare i pagamenti elettronici e far emergere il nero. Si potrà partecipare con acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro con pagamenti elettronici. I biglietti virtuali dovranno essere generati dal gestore che riceve il pagamento.

Il prossimo 11 marzo ci sarà la prima estrazione mensile: premi sia per chi vende, sia per chi acquista.

Come funziona la “Lotteria degli scontrini”?

Possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che pagano utilizzando mezzi elettronici per l’acquisto di beni e servizi dal valore di almeno 1 euro. Inoltre devono essere esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare occorre mostrare il codice “Lotteria” al momento del pagamento. Questo codice a barre ha una sequenza alfanumerica e si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone per essere esibito all’esercente.

I premi saranno di 100 mila euro per 10 acquirenti e premi da 20 mila euro a 10 esercenti per il mese di febbraio. Viene inviato un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino.