Il ministro Speranza blocca i voli dal Brasile

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha bloccato i voli in arrivo dal Brasile, a causa delle diffusione delle varianti da coronavirus in tutta Italia. L’annuncio è arrivato dal profilo Facebook del ministro, inoltre è stato vietato l’ingresso anche a chi negli ultimi 14 giorni è stato o transitato per il Brasile.

“Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli dal Brasile e il divieto di ingresso per chi vi è transitato negli ultimi 14 giorni”, questa la posizione di Speranza sulle varianti del coronavirus.