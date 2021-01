PS4, tutti i giochi in offerta del weekend su Amazon e PS Store

In questo weekend del 30-31 gennaio ci sono decine di videogiochi in offerta su Amazon e sul PlayStation Store. Nel primo casi si tratta delle copie fisiche dei giochi nella quasi totalità dei casi, mentre sul PS Store ci sono in sconto le copie digitali.

Offerte Giochi PS4 su Amazon

In promozione spicca Assassin’s Creed Valhalla, in offerta a tempo a meno di 60 euro, oltre anche a Last of Us Parte 2 e God of War.

Offerte Giochi PS4 sul PlayStation Store

Molti giochi a meno di 20 euro, a questo indirizzo, tra i quali spiccano: