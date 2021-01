PS5 disponibilità in Italia, possibili nuove scorte a febbraio

L’assenza della nuova PS5 dal mercato italiano ed europeo è arrivata ad un periodo di quasi due mesi, con l’ultima volta che è stata venduta online in Italia che risale ad inizio dicembre. Le scorte che sono arrivate su Amazon e gli store italiani sono state ridotte, subito esaurite nel giro di poche ore.

Con l’inizio del 2021 si era parlato di nuove scorte in arrivo a metà gennaio, anche per i nuovi titoli in uscita nel nuovo anno, che andranno a sfruttare la nuova console Sony.

Anche alcuni videogiochi già usciti per PlayStation 4 riceveranno l’aggiornamento per avere la tecnologia next-gen. Proprio per questo è possibile che nel mese di febbraio ci siano nuove scorte in arrivo nel mercato europeo.

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono già arrivate nuove scorte nel 2021, quindi è possibile che ci siano anche per il mercato europeo.

PS5 su Amazon

Di seguito i link diretti alle pagine su Amazon.