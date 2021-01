Colori Regioni, da domani si cambia. 5 regioni in zona arancione, nessuna in zona rossa

Dalla giornata di domani cambieranno molti colori di regioni, con le nuove fasce di rischio che sono state fissate dal Governo. Gran parte dell’Italia dal 31 gennaio sarà in zona gialla, mentre diventeranno arancioni la Sicilia e la provincia di Bolzano. Restano arancioni Puglia, Sardegna e Umbria.

Tutte le altre regioni saranno in zona gialla e si potranno riaprire bar e ristoranti. Non ci saranno le zone rosse in Italia e ci si potrà muovere all’interno della propria regione, ma rimarrà il divieto di spostamento regionale, fino al 15 febbraio.

“Molte regioni torneranno in zona gialla, questa è una buona notizia”, ha dichiarato il ministro Speranza.