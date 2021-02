Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 31 gennaio: 11 mila casi. Sale il tasso di positività

I dati di oggi 31 gennaio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono aumentati i tamponi effettuati, mentre nel weekend ci si attende un calo dei test effettuati, come spesso è accaduto nelle settimane scorse.

Da domani entrano in vigore i nuovi colori delle regioni, dopo l’ultima ordinanza del ministero della Salute dei giorni scorsi.

Bollettino Protezione Civile 31 gennaio

Con il calo dei tamponi del weekend è in risalita il tasso di positività, con i test molecolari all’8,8%. Calano i morti, con 237 deceduti, ma potrebbe essere legato ai ritardi delle comunicazioni dei dati legati al weekend.

I dati di oggi sul Covid-19: