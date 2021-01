Migliori prese Smart Wifi Intelligenti: confronto tra i plug più venduti

Negli ultimi anni si sono iniziate a diffondere le cosiddette “prese intelligenti/smart”, in coordinamento con la popolarità dei dispositivi Smart Home come Alexa e Apple HomeKit. Con questa tipologia di prese elettriche intelligenti è possibile controllare il plug smart da remoto, avendo anche dei rapporti giornalieri e mensili per verificare i consumi.

Non si tratta, dunque, solo di una presa elettrica in grado di essere attivata da remoto con Wifi, ma che riesce a misurare la corrente che viene richiesta dall’apparecchio collegato e regolarsi di conseguenza.

La loro comodità sta nella possibilità di controllo e programmazione tramite connessione Wifi: con una presa smart è possibile pianificare un timer e configurare il plug secondo le proprie esigenze, legate anche alla tipologia di apparecchio collegato. Per esempio si viene collegata una stufa elettrica, è possibile controllare l’erogazione del calore impostando la presa smart solo su certi orari.

Migliori prese intelligenti/smart Wifi del 2021

Ecco una lista delle migliori prese intelligenti per il 2021:

TP-Link HS110

TP-Link Tapo P100

Meross MSS210

Teckin Energy Monitor (SP22)

Amazon Smart Plug

Tabella di confronto – Prese Wifi Intelligenti 2021

TP-Link HS110

Questa presa elettrica smart di TP-Link sostituisce il vecchio modello HS110 dello scorso anno, con alcuni cambiamenti e diversi modelli presenti su Amazon. Ci sono due versioni fondamentali: una base ed una completa con possibilità di monitoraggio dei consumi e dunque dei watt che passano attraverso il dispositivo.

Il rapporto qualità prezzo è uno dei punti di forza di questa presa smart, con la possibilità di scegliere il dispositivo a secondo delle esigenze. Quello in recensione è quello completo con monitoraggio consumi.

La presa Wifi intelligente si può gestire tramite l’app KASA, che si può scaricare sia su Android, sia su iOS. Tramite l’applicazione si può programmare il timer di utilizzo della presa elettrica intelligente, con la presenza di orari preconfigurati, oppure inseribili manualmente.

Uno dei possibili difetti è quello della presa “Schuko” cioè quella da 16A con solo due “fori” e non tre come le comuni prese elettriche da 10A. In questo caso per utilizzarlo potrebbe servire un adattatore.

Possibile avere dei rapporti sul consumo energetico, per capire quanto consuma un determinato dispositivo in un certo periodo di tempo.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, si potrà dunque spegnere o accendere un dispositivo con la voce. Non compatibile con Apple HomeKit, ma per chi ne ha necessità c’è la versione ad hoc compatibile, denominata MSS210HK.

PRO Monitoraggio consumi

App KASA completa

Timer

Prezzo competitivo CONTRO Necessario adattatore per prese standard da 10A

Non compatibile Apple HomeKit

TP-Link Tapo P100

Questa è la presa Wifi smart più economica in commercio, mantenendo un livello di qualità costruttiva elevato. Il marchio TP-Link è una garanzia di qualità, con il prezzo che è il più basso rispetto ai concorrenti e spesso anche in offerta sotto i 10 euro.

Considerando il prezzo base non è compreso il monitoraggio dei consumi, come avviene con gli altri dispositivi recensiti.

Disponibile l’app Tapo (sia su Android che su iOS), dove è possibile impostare il timer. Compatibile con Google Home e Amazon Alexa.

PRO Prezzo economico

Timer CONTRO Non monitora i consumi

Non compatibile Apple HomeKit

Meross MSS210

Questa presa Wifi intelligente (italiana) di Meross ha il vantaggio di essere standard da 10A, con i tre “fori” caratteristici che la rendono compatibile con tutti i dispositivi, senza la necessità di un adattatore. Questo è uno dei vantaggi per chi cerca una presa elettrica smart pronta all’utilizzo.

Presente un pulsante fisico (on/off) per poter attivare o disattivare in maniera immediata la presa smart, senza dover staccare il dispositivo collegato.

Si controlla con l’app Meross, scaricabile su Android e iOS, con una buona assistenza tecnica, grazie alla presenza di una email da poter contattare in caso di problemi. Con l’applicazione si può programmare da remoto, tramite smartphone o tablet, l’accensione con un timer impostando un orario specifico.

Ci sono anche i rapporti sui consumi, che possono essere scaricati a livello giornaliero, mensile o settimanale.

Non è compatibile con Apple HomeKit e Samsung SmartThing, ma resta compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

PRO Presa italiana

Rapporto consumi

Timer CONTRO Non compatibile con Apple HomeKit

Teckin Energy Monitor (SP22)

Questa presa elettrica Wifi smart di Teckin ha un prezzo competitivo considerando che non viene venduta singolarmente, ma con un pacchetto di due plug. Il prezzo in questo contesto risulta più competitivo rispetto agli altri dispositivi e dunque indicato per chi cerca una soluzione economica che abbia anche il monitor dei consumi.

Presente l’app Smart Life, che è scaricabile sia su Android sia su iOS, ma è disponibile solo in inglese. Ci sono tutte le funzionalità base che deve avere una presa smart Wifi, dal timer alla pianificazione degli orari. Possibile anche controllare i consumi energetici.

Sul dispositivo è presente anche il tasto fisico per accendere e spegnere la presa elettrica intelligente.

Compatibile con Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Non compatibile con Apple HomeKit.

PRO Prezzo competitivo

Monitoraggio dei consumi CONTRO Applicazione in inglese

Amazon Smart Plug

Amazon ha presentato una sua presa elettrica intelligente proprietaria, garantendo la compatibilità completa ad Alexa, l’assistente vocale della nota azienda americana. Non è compatibile con gli altri sistemi di controllo vocale, come Apple HomeKit e Google Home.

Uno dei vantaggi è la facilità di configurazione, tipica dei dispositivi Amazon. Presente anche il tasto fisico per accendere e spegnere il dispositivo in maniera veloce. Non c’è la possibilità di monitorare i consumi.

PRO Compatibilità completa con Alexa

Facilità di uso CONTRO Non monitora i consumi

Non compatibile con altri assistenti vocali

Come scegliere una presa Wifi intelligente/smart?

Per poter valutare l’acquisto di un plug smart per i propri dispositivi occorre capire l’obiettivo finale e come verrà utilizzato. Ci sono due possibili utilizzi: un utilizzo da remoto, garantito da tutte le prese elettriche smart, ed un utilizzo per il controllo dei consumi.

Inoltre bisognerà valutare su quali dispositivi elettrici andrà utilizzato, considerato che alcune marche fanno più fatica con i “carichi pesanti”, cioè di apparecchi che hanno un elevato consumo energetico.

Dimensioni

Uno dei parametri da valutare è la dimensione della presa elettrica smart Wifi, se si hanno degli spazi ridotti dove andare ad utilizzare il dispositivo.

Le prese più economiche sono “sporgenti” e dunque non una soluzione “da incasso”, il che potrebbe essere problematico per chi ha problemi di spazio.

Tipologia di presa elettrica

Uno dei fattori che viene spesso utilizzato come discriminante per la scelta di una presa Wifi intelligente è la tipologia della presa elettrica, che può essere da 16A o da 10A. La presa standard italiana da tre fori ha 10A, ma spesso le migliori prese Wifi hanno solo due fori e dunque necessitano di un adattatore se bisogna utilizzarle con un apparecchio che ha tre fori.

Il sistema più diffuso è quello chiamato “Schuko”, cioè con 2 fori, mentre la classica presa italiana ha tre fori. Ci sono però diversi modelli di presa elettrica smart italiana, alcuni anche presenti nella recensione.

Funzioni smart

Essendo una presa elettrica con finalità “smart”, la caratteristica che va a differenziare i vari dispositivi è la quantità di funzionalità intelligenti a disposizione.

Tutte le prese elettriche, anche le più economiche, hanno le funzionalità base come il timer, l’accensione da remoto e gli orari.

Non tutte le prese smart Wifi hanno il monitoraggio dei consumi, che si può trovare solo nei dispositivi più costosi, anche se non si parla di cifre astronomiche, ma una decina di euro in più.

Timer

Pianificazione orari

Gestione da remoto

Tasto fisico

Gestione consumi

Interazione con assistenti vocali

Prezzi

Ci sono diversi prezzi per quanto riguarda le prese Wifi smart intelligenti, con i dispositivi più economici che si possono trovare anche sotto i 10 euro, mentre quelli più completi superano i 30 euro.

Domande Frequenti (FAQ) – Prese Smart Wifi Intelligenti