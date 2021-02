Audio shock del medico di Maradona: “Il ciccione sta morendo”

Un audio shock è iniziato a circolare nelle ultime ore sulla morte di Maradona, con i due medici che lo seguivano Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, che sono finiti nella bufera per le trascrizioni delle loro telefonate.

“Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, il ciccione sta morendo”, questa la parte di conversazione che sta facendo scalpore, pronunciata da Luque. Ora i due medici saranno sentiti nuovamente per l’interrogatorio, che era già avvenuto nei mesi scorsi.

“Non ho idea di costa abbia fatto”, ha detto Luque. “Lo stanno intubando in ambulanza. Noi eravamo nella stanza, era fredda ed abbiamo cercato di rianimarlo per 15 minuti, l’ambulanza era in ritardo. Non ci dicono com’è la situazione.”, ha detto Cosachov.