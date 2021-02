Boris 4 arriverà nel 2022. Conferme dal cast: “Lo stanno scrivendo”

Arriva la notizia che molti fan attendevano: Boris 4 arriverà nei prossimi mesi. La conferma arriva da una fonte autorevole della serie, Alberto Di Stasio, che in Boris interpreta il produttore Sergio Vannucci. Durante una diretta su Twitch è arrivata la conferma, con un livestreaming con l’utente “Kovone”.

“Ho fatto tante esperienze in televisione, lo dico piano, ma la quarta serie di Boris si farà. Penso che gireremo in estate e dunque si vedrà in televisione in autunno o forse all’inizio del prossimo anno. Uscirà su una piattaforma, penso sia Netflix”, questa la notizia data da Di Stasio.

Il cast

Il cast di Boris 4 dovrebbe ricalcare quello delle serie precedenti, con la scrittura che è portata avanti da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, mentre mancherà Mattia Torre, scomparso nei mesi scorsi. Di Stasio ha confermato che la serie è in fase di scrittura.

Oltre a Mattia Torre mancherà anche Roberta Fiorentini, che interpretava Itala, morta nel 2019.

Boris 4 su Netflix

Proprio la popolarità ripresa negli ultimi anni su Netflix potrebbe aver avuto un ruolo nella scrittura della nuova stagione. Le tre stagioni di Boris sono disponibili su Netflix, che potrebbe finanziare anche le riprese della quarta stagione.