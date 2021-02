Caso Zaky, media Egitto: “Altri 45 giorni di carcere”. I legali dello studente non al corrente

In queste ore è attesa un esito all’udienza su Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna arrestato in Egitto, a Il Cairo, con l’accusa di sovversione. I legali di Zaky attendevano il responso dell’udienza per la giornata di domani, ma negli ultimi minuti i media egiziani hanno riportato che lo studente egiziano resterà in carcere altri 45 giorni.

La notizia sarebbe stata riportato dagli attivisti che seguono il caso legale di Patrick Zaky, i quali hanno sottolineato come “speriamo non sia vero”.

#Zaki, #attivisti: per media Egitto altri 45 giorni carcere ma ai legali non è stata notificato e commentano 'speriamo non sia vero' pic.twitter.com/jVdtHsjJsk — Tg La7 (@TgLa7) February 1, 2021

Nei mesi scorsi il governo italiano aveva cercato una mediazione con l’Egitto sul caso legato a Zaky, con la detenzione in carcere che viene rinnovata di 45 giorni da alcuni mesi.