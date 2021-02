Colpo di stato a Myanmar: arrestata leader Aung Sang Suu Kyi

Segnalato un colpo di stato in Birmania, dove l’esercito ha arrestato Aung Sang Suu Kyi, premio nobel per la pace e attuale leader del governo. L’esercito ha annunciato uno stato di emergenza della durata di un anno. Ora il potere passa al generale Min Aung Hlaing.

Sono stati arrestati anche i membri del partito di governo. Nella notte sono state interrotte le trasmissioni pubbliche in radio ed in televisione.

La scorsa settimana sono stati schierati dei carri armati in alcune strade della capitale, dove si erano svolte delle manifestazioni a favore dell’esercito. La leader Aung Sang Suu Kyi ha chiesto di non cedere al colpo di stato: “Esorto la popolazione a non accettare”.