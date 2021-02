Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 1 febbraio

I dati di oggi 1 febbraio della Lombardia sul coronavirus sono forniti dalla regione. Dalla giornata di oggi la regione Lombardia è in zona gialla, come è stato annunciato nei giorni scorsi, con bar e ristoranti che tornano aperti dopo due settimane di zona arancione, anche se la prima è stata erroneamente in zona rossa.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 1.093 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 17 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 26.