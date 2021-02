Crisi di governo, oggi il tavolo per il contratto dalle 9.30. Assenti i leader di partito

Oggi ci sarà un tavolo come annunciato dal presidente della Camera, Roberto Fico, che ha parlato di un confronto tra le forze politiche che hanno partecipato alle consultazioni. Ieri aveva spiegato come era emersa la “disponibilità comune a un confronto sui temi” e per questo oggi dalla 9.30 si incontreranno i delegati dei vari partiti.

Prenderanno parte al tavolo dei rappresentanti dei partiti politici, ma non i leader. Per Italia Viva parteciperanno i capigruppo della Camera e Senato, cioè Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Non ci sarà Matteo Renzi, come anche Vito Crimi e Nicola Zingaretti.

C’è attesa per capire come andrà il confronto, con il presidente della Camera che dovrà riferire al Quirinale nella giornata di domani.