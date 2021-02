Cyberpunk 2077 per PS4 in offerta su Amazon a 49 euro

Cyberpunk 2077 ha avuto numerosi problemi dopo il suo lancio internazionale, con molte patch che sono state rilasciate per risolvere i bug ed i crash. L’ultima patch 1.11 per Cyberpunk 2077 è stata apprezzata dagli utenti, con la maggior parte delle segnalazioni che è stata affrontata da CD Projekt RED in tempi rapidi. Attesa anche una nuova patch per il mese di febbraio, la 1.12 che potrebbe rendere ottimale il gioco anche su piattaforme old-gen come PS4 e Xbox One.

Proprio per via dei malfunzionamenti iniziali, ora Amazon ha deciso di tagliare il prezzo di Cyberpunk 2077, mettendolo in offerta a 49,99 euro, dai 65 euro ai quali era acquistabile nei giorni scorsi (in fase di lancio era a 62 euro).

All’interno della confezioni ci sono la mappa di Night City e le cartoline, oltre ad altri contenuti digitali compresi nel prezzo: colonna sonora, fumetto digitale “La Tua Voce” ed il manuale di Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED ha annunciato anche che tutti i DLC in sviluppo saranno scaricabili gratuitamente, questo per venire incontro agli utenti che si sono ritrovati con dei problemi iniziali e per riparare al danno mediatico avuto, dopo il boom di pre-ordini.

Entro la fine dell’anno uscirà anche l’aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox S/X ed anche in questo caso potrebbe essere gratuito per chi ha le versioni old-gen.