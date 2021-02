Scuola, oggi tornano in classe 7 regioni. 8 milioni di studenti in presenza

Oggi sono tornati in classe circa 8 milioni di studenti, compresi 2,5 milioni di studenti delle scuole superiori, con didattica in presenza che va dal 50 al 75 per cento.

Solo la regione Sicilia fa rimanere chiuse le scuole superiori, dopo essere diventata di colore arancione nelle ultime ore. In Sicilia torneranno a scuola i ragazzi delle medie, che erano rimasti a casa nei mesi scorsi.

Le ultime regioni che fanno tornare a scuola i propri studenti sono: Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia. Un totale di un milione di studenti che torna in classe in presenza dopo mesi di didattica a distanza. Nelle altre regioni le lezioni in presenza erano già riprese nelle ultime settimane, con il Trentino che era stata l’unica a riaprire il 7 gennaio.