Spread Btp-Bund oggi 1 febbraio, calo a 113 punti base

Lo spread di oggi primo febbraio è in calo a 113 punti base, con il rendimento allo 0,61%, in linea con i valori delle scorse settimane. Non c’è stato un ulteriore aumento rispetto alla settimana scorsa, quando aveva raggiunto i 120 punti base. La trattativa per il nuovo governo potrebbe aver contribuito al lieve calo in apertura.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 113,7 -4,77% 0,619 Austria 13,1 -1,84% -0,388 Belgio 18,1 -2,42% -0,338 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 24,8 -3,04% -0,271 Grecia 119,1 -2,18% 0,672 Irlanda 31,4 -4,62% -0,204 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 75,8 11,71% 0,248 Paesi Bassi 6,7 -1,34% -0,454 Portogallo 54,8 -32,95% 0,03 Slovacchia 9 -11,88% -0,43 Slovenia 36,2 -35,34% -0,157 Spagna 60,5 -13,86% 0,087

Lo spread della Grecia è a 119 punti base, in linea con i valori della scorsa settimana. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.