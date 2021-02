Assassin’s Creed Valhalla in offerta su Amazon per PS4 e Xbox

Nonostante sia una dei giochi più venduti del 2020 e ritenuto una delle migliori produzioni della saga di Assassin’s Creed, il nuovo capitolo “Valhalla” è da alcuni giorni in offerta su Amazon a 49,99 euro. Disponibile in promozione sia per la versione PS4, sia per quella Xbox.

In questa edizione esclusiva sono presenti anche il DLC (Lupo Destriero Hati) ed i contenuti extra del “Pacchetto Insediamento del Berserker”, oltre ad un set di Rune.

Questa esclusiva di Assassin’s Creed Valhalla ha compreso anche l’aggiornamento gratuito alla versione next-gen per PlayStation 5, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Molti giochi usciti per PS4 stanno ricevendo l’aggiornamento gratuito per chi ha già trovato e acquistato la nuova PS5, non senza difficoltà, a causa delle scarse disponibilità (qui le ultime info sulle scorte italiane).