AstraZeneca, Aifa: “Dosi ad over 55 solo senza malattie”

Ci sono state delle precisazioni dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) dopo l’autorizzazione ad AstraZeneca con delle limitazioni per gli over 55. Per i soggetti a più alto rischio di avere una malattia grave con il coronavirus, è preferibile, secondo l’Aifa, utilizzare i vaccini Pfizer e Moderna, cioè quelli a RNA.

“Si suggerisce un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA nei soggetti anziani e a più alto rischio di sviluppatare una malattia grave”, questa la posizione dell’Aifa.

Intanto la Commissione europea ha dichiarato con la presidente Von der Leyen di aver fissato l’obiettivo del 70% di persone vaccinate entro l’estate. In Italia sono state vaccinate oltre 600 mila persone, per un totale di 2 milioni di somministrazioni.