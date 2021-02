Consultazioni, Fico alle 18 salirà al Quirinale. Poi la decisione di Mattarella: tutti gli scenari

Oggi alle 18 si concluderà il tavolo tra le forze politiche che erano state sentite nei giorni scorsi dal presidente della Camera, Roberto Fico. Lo ha dichiarato lo stesso Fico, spiegando che dopo le 18 salirà al Colle per riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi verranno prese delle decisioni, per capire se si può proseguire con questa maggioranza o meno.

Il tavolo di confronto non sembra essere andato nella direzione di un accordo tra le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle non ha accettato le richieste di Italia Viva, su Mes, Inps, Anpal e riforma del Fisco.

Secondo giro di consultazioni

Una delle possibilità è il secondo giro di consultazioni da parte di Roberto Fico, con le stesse forze politiche che si sono riunite al tavolo di confronto.

Ritorno alle consultazioni di Mattarella

Si potrebbe tornare ad un secondo giro di consultazioni da parte di Mattarella, per capire la volontà anche delle altre forze politiche non coinvolte dal presidente Roberto Fico.

In questo scenario potrebbe uscire un nome per il governo istituzionale, al quale diverse forze politiche hanno dato il loro ok.

Elezioni

Una delle possibilità è il ritorno al voto, dopo aver appurato la non possibilità di creare una maggioranza di governo. Le elezioni potrebbe essere programmate per il mese di aprile, come era stato ipotizzato da alcuni esponenti politici. Favorevoli a questa eventualità sono il Partito Democratico, la Lega e Fratelli d’Italia. Forza Italia ha dato la disponibilità sia al voto, sia al governo istituzionale.