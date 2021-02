Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 2 febbraio

I dati di oggi 2 febbraio della Lombardia sono stati forniti dalla regione. Nella giornata di oggi è stato nominato Guido Bertolaso come consulente alle vaccinazioni della Lombardia, il quale ha annunciato la possibilità di vaccinare tutti i lombardi entro giugno. Nei giorni scorsi sono calati i tamponi effettuati, come spesso accade durante il weekend. Da ieri la Lombardia è in zona gialla, dopo le polemiche delle ultime settimane.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 912 i casi positivi della Lombardia, a fronte di un numero di tamponi di 22 mila unità. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 21.