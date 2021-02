Istat, il Pil 2020 a -8,8%. Meglio del -9% previsto dal Governo

L’Istat ha certificato una perdita dell’8,8% del Pil nel 2020. Questo dato è lievemente migliore di quello che era stato inserito nella NaDef (Nota di aggiornamento al Def) nel mese di ottobre, quando era stato stimato un -9%. Nel quarto trimestre 2020 il Pil è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente, mentre la perdita rispetto al quarto trimestre 2019 è del 6,6%.

La variazione acquisita per il 2021 è del +2,3%, questo accadrebbe se non ci fossero variazioni significative in tutti e quattro i trimestri del 2021. Con un nuovo lockdown queste stime andrebbero a variare.

L’Istat ha spiegato che dopo il recupero del terzo trimestre, c’è stato un nuovo calo a causa delle misure restrittive degli ultimi mesi. C’è stato un peggioramento del Pil tendenziale sul trimestre, passato da -5,1 al -6,6%.