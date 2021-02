Lecce, ragazza di 29 anni uccisa dall’ex fidanzato

Una ragazza di 29 anni è stata uccisa a Lecce nella notte, nella zona di Minervino di Lecce. Al momento dell’uccisione era con il suo fidanzato, con il suo ex che l’ha colpita più volte all’addome ed alla gola.

Ora è caccia all’uomo da parte dei carabinieri, con l’ex di Sonia Di Maggio, questo il nome della vittima, che è in fuga. La vittima avrebbe fatto scudo sul suo fidanzato, mentre. veniva attaccato dal suo ex. L’uomo, originario di Napoli, non si dava pace per la fine della relazione. I soccorsi sono stati chiamati dall’attuale fidanzato della ragazza.