Russia, Navalny condannato a tre anni e mezzo di carcere

L’attivista russo e leader delle opposizioni Alexei Navalny è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere

Centinaia le persone arrestate che stavano sostenendo la causa di Navalny, con le manifestazioni dei giorni scorsi che hanno visto migliaia di fermi.

Navalny era stato arrestato lo scorso 17 gennaio dopo il suo rientro in Russia dalla Germania, dove era stato curato a seguito del suo avvelenamento. La polizia ha accerchiato la zona del Tribunale di Mosca dove era in corso la sentenza, con centinaia di persone fermate per proteste.

Navalny è accusato di aver violato la libertà vigilata, essendo stato in Germania, dove però era stato trasportato per l’avvelenamento. All’udienza erano presenti 15 diplomatici stranieri. Il ministero degli esteri russo ha fatto sapere che la presenza di diplomatici stranieri è un “interferire nella politica interna della Russia”.