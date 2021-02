Vaccino, somministrati 2 milioni di dosi. Bruxelles: “70% di vaccinati entro l’estate”

In Italia sono state somministrate 2 milioni di dosi, come è stato comunicato dal ministero della Salute e dal ministro Speranza. Il tema del taglio delle dosi non è stato più affrontatato nelle ultime settimane, con l’azienda Pfizer che ha ripreso le normali consegne, ma calcolando sei dosi per ogni fiala, a differenza di quanto veniva fatto ad inizio gennaio.

In totale sono state vaccinate oltre 600 mila persone, cioè chi ha ricevuto anche la seconda dose.

Intanto la Commissione europea fa sapere che entro l’estate ci sarà il 70% degli europei vaccinato. Il vaccino di AstraZeneca ha avuto problemi in fase di sperimentazione con gli over 55 e per questo l’Aifa ha consigliato di non somministrarlo a quella fascia di età.