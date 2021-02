AstraZeneca, nuovo vaccino contro le varianti in autunno. La Svizzera non lo autorizza

AstraZeneca ha comunicato di aver programmato una nuova produzione di un vaccino per il prossimo autunno, contro le varianti da coronavirus che si sono create nelle ultime settimane. Ne ha dato comunicazione il professor Andy Pollard, dell’Università di Oxford, spiegando come stessero già parlando di come modificare il vaccino. Secondo Pollard il processo sarebbe rapido e sarebbero necessari pochi test prima della nuova autorizzazione.

“Si tratta solo di cambiare la sequenza genetica per la proteina spike”, questa la posizione di Pollard. AstraZeneca è già in ritardo per il mercato europeo con la consegna dei vaccini, avendo generato non poche critiche nelle ultime settimane.

La Svizzera non autorizza il vaccino

Intanto la Svizzera ha deciso di non autorizzare il vaccino di AstraZeneca, motivando la decisione con la “mancanza di dati” per capire come si va a comportare negli over 55. Infatti la sperimentazione di AstraZeneca si è concentrata sulle persone under 55.