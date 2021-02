I dati di oggi 3 febbraio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla regione. Nei giorni scorsi la Lombardia è passata in zona gialla, dopo due settimane di polemiche per gli errori sull’indice Rt.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 17.

Oggi sono 1.738 i casi positivi della Lombardia, a fronte di 38 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 20, con un totale di 359 ricoveri.