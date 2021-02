Coronavirus, Oms in visita a Wuhan: “Dati mai visti prima”

Un gruppo di tecnici dell’Oms ha fatto visita ai laboratori dell’Istituto di virologia di Wuhan, in merito all’indagine sull’origine del coronavirus in Cina, avvenuta lo scorso anno. Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva più volte accusato la Cina per la pandemia.

Secondo quanto è stato riferito gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità che ci sono stati dei “dati mai visti prima” raccolti a Wuhan. Ne ha dato comunicazione il dottor Peter Daszak, che fa parte del gruppo di esperti che si trova a Wuhan. “Stiamo avendo nuove informazioni ed è un bene per arrivare a cercare nella giusta direzione”, ha detto Daszak.